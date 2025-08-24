غزة تئنّ تحت الجوع والقصف.. والأونروا: نعيش الجحيم وسط منع المساعدات وغياب الإعلام

وفي بيان سابق، أكدت "الأونروا" أن المجاعة التي تضرب مدينة غزة يمكن إيقافها، إذا سُمح بوصول المساعدات، مشيرة إلى أن مخازنها في الأردن ومصر ممتلئة، وبإمكانها تعبئة 6000 شاحنة محمّلة بالأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة.