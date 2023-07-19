أوكرانيا تعلن شن عملية ناجحة في جزيرة القرم

من جهته، أفاد حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا سيرجي أكسيونوف، بأن حريقاً نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم، دفع إلى إجلاء أكثر من ألفي شخص، وإغلاق طريق سريع قريب منها.