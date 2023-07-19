أوكرانيا تعلن شن عملية ناجحة في جزيرة القرم

أعلنت أوكرانيا، اليوم (الأربعاء)، شن عملية ناجحة في شبه جزيرة القرم، وذلك عقب اندلاع حريق في منطقة تدريب عسكرية في المنطقة، ما دفع السلطات المعينة من جانب روسيا إلى إجلاء أكثر من ألفي مدني.
وقال مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف على "تليجرام": "قمنا بعملية ناجحة في القرم المحتلة، يخفي العدو حجم الأضرار وعدد الضحايا"، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جهته، أفاد حاكم شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا سيرجي أكسيونوف، بأن حريقاً نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم، دفع إلى إجلاء أكثر من ألفي شخص، وإغلاق طريق سريع قريب منها.
وقال "أكسيونوف" عبر "تليجرام": "من المقرر إجلاء السكان مؤقتاً من أربعة تجمعات سكنية، بما يعني أكثر من ألفي شخص"، لكنه لم يذكر سبباً لهذا الحريق، الذي أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع الرئيسي بشكل جزئي.