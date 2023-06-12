"الناتو" يطلق مناورات جوية ضخمة تستهدف التصدي لتهديدات روسيا

وتستمر تدريبات عملية "إير ديفندر 23" حتى 23 يونيو (حزيران)، ويشارك ما يصل إلى 10 آلاف شخص، وذلك بتنسيق من ألمانيا وبهدف إلى تعزيز توافقية التشغيل والحماية من الطائرات دون طيار وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ واقعة على أراضي الأطلسي، وفقاً لـ"فرانس برس".