"الناتو" يطلق مناورات جوية ضخمة تستهدف التصدي لتهديدات روسيا

أطلق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم (الاثنين)، أهم مناورات جوية في تاريخه، التي تضم 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضو في الأطلسي وشريكة له، بما فيها اليابان والسويد الدولة المرشحة لعضوية الحلف، بهدف إظهار وحدة صفّ أعضائه أمام التهديدات المحتملة لا سيّما من روسيا.
وتستمر تدريبات عملية "إير ديفندر 23" حتى 23 يونيو (حزيران)، ويشارك ما يصل إلى 10 آلاف شخص، وذلك بتنسيق من ألمانيا وبهدف إلى تعزيز توافقية التشغيل والحماية من الطائرات دون طيار وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ واقعة على أراضي الأطلسي، وفقاً لـ"فرانس برس".
وستشمل المناورات تدريبًا عملياتيًا وتكتيكيًا، خصوصًا في ألمانيا وأيضًا في جمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا.
وذكر الجنرال قائد القوات الجوية الألمانية إينغو غيرهارتس، أثناء تقديمه التمرين، أن "هذه التدريبات لا تستهدف أي طرف على وجه التحديد"، علماً أن فكرة إطلاقها تعود لعام 2018 في إطار الرد على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014.
وأضاف أن "الأطلسي مصمم على الدفاع عن كل شبر من أراضيه، وهو تحالف دفاعي وهذه المناورات خُطط لها على هذا الأساس".