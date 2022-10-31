مركز حقوقي يتهم النظام السوري بحرق جثث المعارضين في مقابر جماعية

وبين المركز السوري للعدالة والمساءلة، ومقره في واشنطن، في تقرير بعنوان "لا تتركوا أثراً"، أنّ "النظام السوري تعمد إتلاف الأدلة، التي تثبت ارتكابه لتلك الجرائم، وحرمان ذوي الضحايا من معرفة مصير أحبتهم، أو استلام رفاتهم"، وفقاً لـ"فرانس برس".