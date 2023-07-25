"الاتحاد الأوروبي": مستعدون لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممرات التضامن

وأضاف أن 60 % من صادرات أوكرانيا مرت عبر ممرات التضامن بينما مر 40 % عبر البحر الأسود قبل انسحاب روسيا هذا الشهر من اتفاق كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود بوساطة من الأمم المتحدة بعد سريانه لمدة عام، قائلة إن شروط موسكو لتمديد الاتفاق تم تجاهلها.