رئيس المجلس الرئاسي اليمني يعود لعدن بعد إجراء مشاورات مهمة على هامش "قمة جدة"

عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم (الاثنين)، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة عمل إلى السعودية أجرى خلالها مشاورات على هامش أعمال القمم العربية الأمريكية، التي استضافتها مدينة جدة مطلع هذا الأسبوع.