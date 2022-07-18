رئيس المجلس الرئاسي اليمني يعود لعدن بعد إجراء مشاورات مهمة على هامش "قمة جدة"

عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم (الاثنين)، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة عمل إلى السعودية أجرى خلالها مشاورات على هامش أعمال القمم العربية الأمريكية، التي استضافتها مدينة جدة مطلع هذا الأسبوع.
وشملت الزيارة الرئاسية، محادثات مع مسؤولين أمريكيين، حول مستجدات الأوضاع اليمنية، وفرص تحقيق السلام والاستقرار في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية، والدولية.
وعرض "العليمي" الموقف الرسمي من جهود السلام الجارية، والضغوط الأمريكية والدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للتعاطي الجاد مع تلك الجهود والمبادرات، وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وجدد رئيس مجلس القيادة دعوته للمكونات السياسية اليمنية، إلى الالتفاف حول هدف استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها المدمرة، ضمن جهد متواز مع ترميم علاقاتنا الإقليمية والدولية، واستثمار القدرات المهدرة، وأي فرص متاحة في هذا السياق.