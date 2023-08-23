بعد الأرز والبصل.. الهند تخطط لحظر تصدير السكر وسط مخاوف من ارتفاع التضخم الغذائي

وقد سبق للهند أن حظرت تصدير أنواع عدة من الأرز قبل بضعة أسابيع، وتمثل تلك الأنواع نحو 40% من إجمالي صادرات الأرز العالمية، وتتجه شحناتها إلى 140 دولة. كما فرضت نيودلهي رسومًا بنسبة 40% على صادرات البصل، وهي واحدة من أكبر مصدري البصل في العالم.