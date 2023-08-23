بعد الأرز والبصل.. الهند تخطط لحظر تصدير السكر وسط مخاوف من ارتفاع التضخم الغذائي

تدرس الحكومة الهندية حظر تصدير السكر في الموسم المقبل، الذي يبدأ في شهر أكتوبر من هذا العام؛ لانخفاض كميات قصب السكر بسبب نقص الأمطار، وذلك وفقًا لمسؤولين حكوميين.
وقد سبق للهند أن حظرت تصدير أنواع عدة من الأرز قبل بضعة أسابيع، وتمثل تلك الأنواع نحو 40% من إجمالي صادرات الأرز العالمية، وتتجه شحناتها إلى 140 دولة. كما فرضت نيودلهي رسومًا بنسبة 40% على صادرات البصل، وهي واحدة من أكبر مصدري البصل في العالم.
ومن المتوقع أن يؤدي غياب الهند عن الأسواق العالمية في السكر والأرز والبصل إلى ارتفاع أسعارها في العديد من دول العالم؛ ما يثير مخاوف من ارتفاع التضخم الغذائي.
وتشير التقارير الهندية إلى أن الحكومة تركز حاليًا على تلبية الاحتياجات المحلية من السكر؛ إذ لن يكون لدى الهند ما يكفي من السكر للتصدير في الموسم المقبل.
وفي الموسم الحالي سمحت الهند بتصدير 6.1 مليون طن فقط من السكر، بينما بلغت صادرات العام الماضي 11.1 مليون طن.