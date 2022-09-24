لبنان.. الجيش يعلن توقيف مهرب "قارب الموت" الذي غرق قبالة طرطوس

وفي بيان له، قال الجيش اللبناني: "بتاريخ 21 سبتمبر 2022، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ب.د.)؛ للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وقد ثبت بنتيجة التحقيق تورطه في إدارة شبكة تَنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، انطلاقًا من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالًا حتى المنية جنوبًا، كما اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21 سبتمبر 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22 سبتمبر 2022".