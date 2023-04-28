العمليات الإنسانية مستحيلة.. برنامج الغذاء العالمي يحذر من تعرّض ملايين السودانيين للجوع مع احتدام القتال

حذر برنامج الغذاء العالمي من تعرّض ملايين السودانيين للجوع، مع احتدام القتال الذي تكاد تكون العمليات الإنسانية مستحيلة بسببه، في الوقت الذي يحتاج ثلث البلاد إلى المساعدة، مع النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والأدوية والرعاية الصحية.