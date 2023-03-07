بعد استقباله 80 طائرة مساعدات خلال شهر.. هجوم إسرائيلي يُخرج مطار حلب عن الخدمة

توقّف مطار حلب الدولي عن استقبال طائرات المساعدات الإنسانية العربية والأجنبية بعد خروجه عن الخدمة بشكلٍ كاملٍ نتيجة الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مَدْرَج المطار بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، بعد أن تحوّل المطار منذ شهر إلى خلية نحل واستقباله 80 طائرة مساعدات إنسانية لمتضرّري الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا في 6 فبراير الماضي، حيث كانت مدينة حلب من المدن المتضررة.