بعد استقباله 80 طائرة مساعدات خلال شهر.. هجوم إسرائيلي يُخرج مطار حلب عن الخدمة

توقّف مطار حلب الدولي عن استقبال طائرات المساعدات الإنسانية العربية والأجنبية بعد خروجه عن الخدمة بشكلٍ كاملٍ نتيجة الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مَدْرَج المطار بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، بعد أن تحوّل المطار منذ شهر إلى خلية نحل واستقباله 80 طائرة مساعدات إنسانية لمتضرّري الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا في 6 فبراير الماضي، حيث كانت مدينة حلب من المدن المتضررة.
وتسيطر الميليشيات الإيرانية على محيط مطار حلب الدولي، في حين لم يسجّل استهداف لشحنات أو مستودعات أسلحة إيرانية خلال الضربات الإسرائيلية وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واستهدفت إسرائيل بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء مطار حلب الدولي بعددٍ من الصواريخ عبر دفعتيْن انطلقت من البحر حيث سمعت أصواتٌ شديدة في مدينة اللاذقية، وصلت 3 منها على الأقل لأهدافها وأصابت الصواريخ مَدْرَج المطار؛ ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكلٍ كاملٍ، ولم ترد حتى اللحظة معلوماتٌ عن خسائر بشرية.
يُذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الرابع على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري 2023؛ كان من بينها 3 استهدافات جوية.