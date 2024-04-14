التوتر يتصاعد.. قصف إسرائيلي يستهدف موقعًا لـ"حزب الله" شرق لبنان

وأتى القصف الصاروخي للحزب ليل السبت الأحد؛ تزامنًا مع إطلاق إيران عشرات المسيرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنه إيران ضد الدولة العبرية، وجاء ردًّا على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.