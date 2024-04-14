التوتر يتصاعد.. قصف إسرائيلي يستهدف موقعًا لـ"حزب الله" شرق لبنان

مع تصاعد التوتر إثر هجوم إيراني مباشر على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أمس؛ استهدف قصف جوي إسرائيلي، اليوم الأحد، موقعًا لـ"حزب الله" في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا.
ووفق "الفرنسية"؛ أفاد مصدر بـ"حزب الله" بأن "الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة بين "النبي شيت" و"سرعين" قرب بعلبك، ومبنىً مؤلفًا من طابقين تابعًا للحزب؛ مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بلبنان، أن "غارة جوية مُعَادية استهدفت أحد المباني في بلدة النبي شيت ودمرته".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان "حزب الله" تنفيذ قصف بعشرات الصواريخ وعلى مرحلتين، استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.
وأتى القصف الصاروخي للحزب ليل السبت الأحد؛ تزامنًا مع إطلاق إيران عشرات المسيرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنه إيران ضد الدولة العبرية، وجاء ردًّا على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأعلن "حزب الله" ليل السبت الأحد استهداف ثكنة كيلع الواقعة في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بصواريخ كاتيوشا.