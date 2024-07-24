"مخاوف متزايدة من هجوم روسي".. ما المتطلّبات التي يحتاجها "الناتو" لإصلاح قدراته الدفاعية؟

وبموجب خطط الدفاع الجديدة، سيتعين على ألمانيا أن تضاعف دفاعاتها الجوية أربع مرات - ليس فقط عدد بطاريات باتريوت، ولكن أيضًا أنظمة قصيرة المدى - لحماية القواعد والموانئ، وأكثر من 100000 جندي يتوقع أن يعبروا البلاد في طريقهم إلى الجناح الشرقي في حالة حدوث توترات شديدة أو حرب، وكان لدى ألمانيا 36 وحدة دفاع جوي من طراز باتريوت، عندما كانت الدولة الأمامية لحلف الناتو خلال الحرب الباردة، وحتى آنذاك اعتمدت على الدعم من حلفاء "الناتو"، واليوم انخفض عدد وحدات القوات الألمانية إلى 9 وحدات باتريوت، بعد أن تبرعت بثلاث وحدات لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في عام 2022، وهناك حاجة إلى زيادة كبيرة، وستكون التكلفة كبيرة، فقد طلبت برلين مؤخرًا أربع وحدات باتريوت بسعر 1.35 مليار يورو.