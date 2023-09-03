سقوط 23 قتيلاً في اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل موالية لتركيا بالحسكة

وشهدت محاور في العريشة والمبروكة والطويلة وتل طويل خلال اليوم الأحد اشتباكات عنيفة، استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، بعد عملية تسلل نفَّذتها فصائل موالية لتركيا، قابلها شن عمليات مباغتة من قِبل مجلس تل تمر العسكري، وقصف مدفعي من قِبل الجيش السوري؛ الأمر أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين، وفق المرصد.