"دورها أساسي في معالجة الوضع الإنساني".. إسبانيا لن تجمد تمويلها "للأونروا"

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم (الاثنين)، أن مدريد ستحافظ على علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ رغم الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لموظفين في الوكالة بالضلوع في الهجوم، الذي شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).