كينيا.. إصابة نحو 300 شخص جرّاء حريق ناجم عن انفجار غاز

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، إسحق مايغا موورا؛ أن "شركة كانت تملأ أسطوانات غاز عندما اندلع حريق أسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص، كما تسبّب في تعرُّض مبنى الشركة لأضرارٍ بالغة، وأن عدداً كبيراً من رجال الإطفاء لا يزالون يعملون لمحاولة السيطرة على الحريق، حيث لا تزال أعمدة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد.