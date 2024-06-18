قصف مدفعي كثيف وتوغل و17 شهيدًا.. جرائم الاحتلال تتواصل في غزة لليوم الـ256

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ256 من العدوان، قصف مناطق عدة من قطاع غزة ووسطه وجنوبه؛ مما أسفر عن استشهاد 17 مواطنًا وإصابة العشرات.