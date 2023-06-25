مصر والهند توقعان على إعلان مشترك لرفع العلاقات لمستوى الشراكة

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، عبر "فيسبوك"، أن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين.