مصر والهند توقعان على إعلان مشترك لرفع العلاقات لمستوى الشراكة

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم (الأحد)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وقعا على إعلان مشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، عبر "فيسبوك"، أن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين.
واستقبل "السيسي" رئيس وزراء الهند الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها.