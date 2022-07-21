مصر تبدأ في إنشاء أولى وحدات المحطة النووية بالضبعة

أعطت الحكومة المصرية الضوء الأخضر، اليوم (الخميس)؛ للبدء في إنشاء أولى وحدات المحطة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وهي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، التي تنفذها شركة روس أتوم الروسية.
وأوضحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تملك المشروع، أن المحطة ستضم أربع وحدات كل منها بسعة كهربائية 1200 ميجاوات، وفقاً لـ"رويترز".
وشارك وزير الكهرباء محمد شاكر والمدير العام لشركة روس أتوم أليكسي ليخاتشوف في فعالية هندسية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية.
ويجري بناء المحطة طبقًا لعقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر كانون الأول إلى بناء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك.