مصر تبدأ في إنشاء أولى وحدات المحطة النووية بالضبعة

أعطت الحكومة المصرية الضوء الأخضر، اليوم (الخميس)؛ للبدء في إنشاء أولى وحدات المحطة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وهي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، التي تنفذها شركة روس أتوم الروسية.