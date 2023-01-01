البرازيل تستعد لتنصيب لولا دا سيلفا رئيسًا وسط إجراءات أمنية مشددة

وتغلب لولا البالغ من العمر 77 عامًا بفارق ضئيل على بولسونارو في أكتوبر/ تشرين الأول ليفوز بفترة رئاسية ثالثة غير مسبوقة. ويأتي هذا بعد أن أمضى عامًا ونصف في السجن في اتهامات فساد أُسقطت لاحقًا.