"الخارجية الفلسطينية": الوقف الفوري لإطلاق النار المدخل الوحيد لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار "العدل الدولية"

وأفادت في بيان أصدرته اليوم، أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني يعد تحديًا إسرائيليًا لقرار المحكمة، وإمعانًا في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خصوصًا ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خصوصًا في فصل الشتاء.