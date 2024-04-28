صاروخ ألقته إسرائيل فوق رؤوسهم ولم ينفجر.. الرعب يتملك الفلسطينيين بمخيم النصيرات

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد نقلت عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلاً في حي السلطان في مخيم النصيرات، أمس مما أدى لمقتل أربعة مواطنين بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى، كما قُتل أربعة آخرون وأصيب نحو ثلاثين، في قصف لمنزل آخر في المخيم ذاته.