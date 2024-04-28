صاروخ ألقته إسرائيل فوق رؤوسهم ولم ينفجر.. الرعب يتملك الفلسطينيين بمخيم النصيرات

تداولت صفحات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الأحد)، صورة صاروخ ألقته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في مخيم النصيرات، دون أن ينفجر.
وقال الصحفي الفلسطيني محمد هنية في تغريدة نشرها عبر موقع "إكس" وأرفقها بصورة الصاروخ الذي لم ينفجر: "مُرعب في حالته هذه، ومُدمِّر أيضًا.. على هذا ننام وعليه نستيقظ".
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد نقلت عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلاً في حي السلطان في مخيم النصيرات، أمس مما أدى لمقتل أربعة مواطنين بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى، كما قُتل أربعة آخرون وأصيب نحو ثلاثين، في قصف لمنزل آخر في المخيم ذاته.