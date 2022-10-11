المخابرات البريطانية: روسيا تعاني من نقص في الذخيرة والأصدقاء والقوات

وقال: "لكن، لنكن واضحين حقًا بهذا الشأن، إذا كانوا يفكرون في ذلك، فستكون هذه كارثة بالطريقة التي تحدث عنها كثير من الناس". وقال فليمنج أيضًا إنه متأكد من أن بوتين يشعر بالقلق من مخاطر التصعيد، وإن ذلك يمكن أن يكون إشارة لسبب "عدم اللجوء لهذه الأشكال الأخرى من شن الحرب".