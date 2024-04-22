بلجيكا تطالب بتوسيع العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المنتهجين للعنف في الضفة

وأضافت حجة لحبيب للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون العنف في الضفة الغربية ليس كافيًا.. علينا أيضًا استهداف من يزودونهم بالسلاح. يجب أن نتحلى بالتوازن لنضمن عدم اتهامنا بازدواجية المعايير"، وفقاً لـ"رويترز".