بلجيكا تطالب بتوسيع العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المنتهجين للعنف في الضفة

قالت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، اليوم (الإثنين): "ينبغي توسيع نطاق العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين الذين ينتهجون العنف في الضفة الغربية".
وأضافت حجة لحبيب للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون العنف في الضفة الغربية ليس كافيًا.. علينا أيضًا استهداف من يزودونهم بالسلاح. يجب أن نتحلى بالتوازن لنضمن عدم اتهامنا بازدواجية المعايير"، وفقاً لـ"رويترز".
واعتبرت أن "العقوبات الجديدة التي ستفرضها أوروبا على طهران بسبب هجومها على إسرائيل في الآونة الأخيرة، يجب أن تشمل الحرس الثوري".
وأشارت إلى أن دول التكتل لم تتوصل لتوافق بعد بشأن الأسس القانونية التي يمكن انطلاقًا منها إضافة الحرس الثوري لقائمة الكيانات التي يعتبرها الاتحاد بأكمله إرهابية.