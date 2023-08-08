فضيحة في بريطانيا.. مفوضية الانتخابات تعلن تعرُّضها لاختراق أنظمتها لمدة سنة

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمفوضية الانتخابات شون ماكنالي في بيان: "نعلم الأنظمة التي اخترقتها الجهات المعادية، لكن لا نستطيع أن نحدد بشكل قاطع ما هي الملفات التي اختُرقت أو ربما لم تخترق"، وفقًا لـ"العربية نت".