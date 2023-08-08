فضيحة في بريطانيا.. مفوضية الانتخابات تعلن تعرُّضها لاختراق أنظمتها لمدة سنة

أعلنت مفوضية الانتخابات في المملكة المتحدة أمس الثلاثاء أنها تعرَّضت لقرصنة من "جهات معادية"، تمكنت من اختراق أنظمتها لأكثر من عام.
وفي التفاصيل، كتبت الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات في تغريدة: "اليوم أعلنا أننا كنا عرضة لهجوم سيبراني معقَّد، واختُرقت أنظمتنا من جهات معادية". فيما لم تحدد المفوضية اسم المهاجمين الذين اخترقوا خوادمها المستضيفة لبريدها الإلكتروني، وأنظمة المراقبة، ونسخًا من لوائح الناخبين، تتضمن تفاصيل عن ملايين المقترعين.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمفوضية الانتخابات شون ماكنالي في بيان: "نعلم الأنظمة التي اخترقتها الجهات المعادية، لكن لا نستطيع أن نحدد بشكل قاطع ما هي الملفات التي اختُرقت أو ربما لم تخترق"، وفقًا لـ"العربية نت".
ورُصدت الحادثة في أكتوبر 2022 بعد تسجيل نشاط مشبوه على أنظمة الهيئة؛ إذ قالت المفوضية: "اتضح أن جهات معادية اخترقت الأنظمة أولاً في أغسطس 2021". مضيفة: "نأسف لأن رصدها استغرق وقتًا طويلاً".
وشرحت: "كان علينا اتخاذ إجراءات علاجية، بما في ذلك وقف اختراق المقرصنين، وتقدير حجم الحادثة، وتطبيق إجراءات أمنية إضافية" قبل إطلاع الرأي العام على التطورات.