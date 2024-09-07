"السباق يبدو كمعركة بالسكاكين في كشك هاتف".. "هاريس" تتقدّم على "ترامب"

وفي حين أن النتيجة في العديد من الولايات محسومة سلفًا - مع ميل الولايات الجنوبية والوسطى بشكل موثوق إلى الجمهوريين، في حين تميل ولايات أخرى مثل نيويورك وكاليفورنيا بقوة إلى الديمقراطيين - فإن الانقسام الحزبي المتساوي تقريبًا في هذه الولايات من حيث أصوات الناخبين، يعني أن الكثير يتوقّف على العدد القليل من الولايات التي تنقسم فيها الولاءات الحزبية بالتساوي، ويعني ذلك أيضًا أن أرقام استطلاعات الرأي الوطنية، على الرغم من أنها تشير إلى الاتجاهات العامة، ليست هي التي تحدّد بالضرورة نتيجة الانتخابات، وفي هذا السياق قد تكون بنسلفانيا، التي تعتبر واحدة من "الجدار الأزرق" للولايات الديمقراطية، إلى جانب ولايتَيْ ميشيغان وويسكونسن، وأحيانًا يُطلق عليها اسم "حزام الصدأ" بسبب وضعها كقلب لصناعة الصلب الأمريكية، أكثر أهمية من كارولينا الشمالية، وقد فاز بها "بايدن" بأكثر قليلًا من 80 ألف صوت في عام 2020، وحصل على أصواتها الانتخابية الـ19.