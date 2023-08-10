انحراف خطير.. بكين ترد على تقييد واشنطن لاستثمار التقنيات الصينية الفائقة

وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة، ومن خلال تقييد استثمارات الشركات الأمريكية تحت ذريعة "الحد من المخاطر"، "تقطع الروابط والسلاسل في مجال الاستثمار، وتنحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روّجت لها الولايات المتحدة"، كما أنها "تضر بنظام التجارة الدولية وتعطل بشدة آمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية".