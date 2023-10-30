داغستان.. متظاهرون يقتحمون مطاراً بعد أنباءٍ عن هبوط طائرة من إسرائيل

اقتحم عشرات المحتجين مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الأغلبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباءٍ عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدّى إلى إغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.
ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثاً عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة إزفستيا الروسية وقناة "آر تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل.
وأعلنت وكالة الطيران الروسية، أنه "في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تمّ اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتاً أمام رحلات الوصول والإقلاع"، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان. ولاحقاً، قالت الوكالة إن المطار تمّ "تحريره من مقتحميه وسيبقى مغلقاً حتى 6 نوفمبر.
وأعلنت حكومة جمهورية داغستان الروسية، في بيان، أن الأجهزة الأمنية "تعمل" في مطار محج قلعة، مشيرة إلى "أن الوضع تحت السيطرة".
وأظهرت مقاطع فيديو عدداً من المحتجين وهم يرفعون أعلاماً فلسطينية، وأتى الاقتحام في خضم الحرب المندلعة بين إسرائيل وحماس منذ السابع من أكتوبر، التي راح ضحيتها الآلاف في الجانبين.
وأعلنت جمهورية داغستان الروسية سقوط جرحى في مطار محج قلعة إثر اقتحامه من جانب محتجين كانوا يبحثون عن مسافرين إسرائيليين وافدين من تل أبيب.
وقالت وزارة الصحة الداغستانية في بيان عبر تلغرام "نتيجة الحادثة التي وقعت في مطار محج قلعة، هناك جرحى يتلقون مساعدة طبية"، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.
وحضّت إسرائيل في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، روسيا على "حماية" رعاياها.
وقال البيان إن "إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرّك بشكلٍ حاسم ضد مثيري الشغب وضد الحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين".
وأظهر مقطع فيديو متظاهرين يتحلقون حول طائرة تابعة لشركة "ريد وينغز" الروسية في المطار ورجُلاً يسير على جناحها.