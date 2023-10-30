داغستان.. متظاهرون يقتحمون مطاراً بعد أنباءٍ عن هبوط طائرة من إسرائيل

وأعلنت وكالة الطيران الروسية، أنه "في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تمّ اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتاً أمام رحلات الوصول والإقلاع"، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان. ولاحقاً، قالت الوكالة إن المطار تمّ "تحريره من مقتحميه وسيبقى مغلقاً حتى 6 نوفمبر.