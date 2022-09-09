أحرقوا المنازل.. "داعش" تهاجم بلدة تابعة لمالي وتقتل عشرات المدنيين

من جهته، قال قيادي في حركة تحرير أزواد، إحدى المجموعات المسلحة الضالعة في المعارك، لوكالة فرانس برس: "هناك أكثر من ثلاثين قتيلا مدنيا في تالاتاي. أحرق عناصر داعش في الصحراء الكبرى السوق وعددا من المساكن. هناك العديد من النازحين المدنيين أيضا".