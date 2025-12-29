"مهمة العدالة 2025".. الصين تحاصر تايوان بمناورات غير مسبوقة

بدأت الصين، اليوم الإثنين، تنفيذ مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان، وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ النزاع بين الطرفين، تحت اسم "مهمة العدالة 2025"، وذلك في خطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في مضيق تايوان، واختبارًا مباشرًا لعزيمة تايبيه وترسانتها من الأسلحة الأمريكية.
ووفقًا لتقرير لوكالة "رويترز"، نشرت بكين أسطولًا ضخمًا من السفن الحربية والطائرات المقاتلة، وحددت قيادة المسرح الشرقي سبع مناطق لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية، ما أدى فعليًا إلى حصار الجزيرة، واستهداف موانئ استراتيجية مثل كيلونغ شمالًا وكاوهسيونغ جنوبًا.
وتسببت المناورات في توقف رحلات السفر من وإلى الجزيرة، وتأثرت أكثر من 100 ألف رحلة جوية دولية نتيجة العبور في مناطق الحصار. كما استعرضت الصين تقنيات عسكرية متقدمة، من بينها كلاب آلية مسلحة وطائرات مسيرة صغيرة، في عرض لقدراتها الحربية المستقبلية.
وتأتي هذه التطورات بعد 11 يومًا فقط من إعلان الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة ضخمة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، ما اعتبره محللون بمثابة رسالة مباشرة من الصين تجاه التدخل الخارجي، خاصة بعد تصريحات من مسؤولين يابانيين بشأن الرد العسكري على أي عدوان إقليمي.
وفي المقابل، رفعت وزارة الدفاع التايوانية جاهزية قواتها إلى الحالة القصوى، وعرضت أنظمة صواريخ "هيمارس" الأمريكية القادرة على استهداف سواحل الصين، مؤكدة التزامها بمبدأ الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة.