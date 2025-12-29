"مهمة العدالة 2025".. الصين تحاصر تايوان بمناورات غير مسبوقة

بدأت الصين، اليوم الإثنين، تنفيذ مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان، وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ النزاع بين الطرفين، تحت اسم "مهمة العدالة 2025"، وذلك في خطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في مضيق تايوان، واختبارًا مباشرًا لعزيمة تايبيه وترسانتها من الأسلحة الأمريكية.