"الجامعة العربية" تعقد دورة غير عادية غدًا بشأن جرائم العدوان الإسرائيلي

وأفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريح له، اليوم؛ بأنّ الاجتماع سيبحث التحرك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرّة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تأوي ما يزيد على "1.5" مليون نازح ومواطن فلسطيني، بالإضافة إلى تعنت ورفض كيان الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وآخرها القرار رقم "2728" الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، وعدم انصياعه للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.