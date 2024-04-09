"لافروف": تايوان جزء من الصين ونتّفق مع بكين في رفض أي تدخل خارجي بالقضية

وأشار "لافروف" في مؤتمر صحفي بختام مباحثاته مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"؛ إلى أن الطرفين "تحدّثا كثيرًا عن مهامّ ضمان الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية الخط الأمريكي المتمثل في إنشاء تحالفات عسكرية سياسية مغلقة وضيقة القوام هناك". وشدّد الوزير الروسي على أن هذه التحالفات لها توجه علني مناهض لروسيا ومعادٍ للصين.