مسؤول برنامج "أطباء بلا حدود" في تشاد: "وضع اللاجئين السودانيين سيئ.. وهو مرشح للتدهور"

أما في مخيمي أورانج (50 ألف لاجئ) ومتشيك (35 ألفاً) فمنظمة أطباء بلا حدود تستعد لفتح عيادتين في مجال العناية المركزة ومعالجة الأطفال المرضى، كما تقوم أيضاً بدعم سكان تشاد عبر برامجها الإنسانية، لكن على الرغم من كل هذه المساعدات، إلا أنها لا تكفي حاجيات جميع المتضررين، فبات من الضروري جداً رفع حجمها في الأيام المقبلة.