جدل حول سلامة سدود تركيا وسوريا بعد "المدمر".. وخبراء: أسهمت في قوته!

وخلّف الزلزال المدمر حصيلة ثقيلة من الخسائر المادية والبشرية، كما خلف جدلًا واسعًا بشأن سلامة السدود في كل من تركيا وسوريا، ووفق خبراء فإن السدود التركية وإن لم تكن السبب المباشر في الزلزال، فإنها أسهمت في زيادة قوته، لدرجة أصبح معها مدمرًا؛ حيث تقع هذه السدود في مناطق نشاط زلزالي خطير ونشط.