رسوم 48% وقرار نهائي مرتقب.. أوروبا تعلن "الحرب على السيارات الكهربائية الصينية"

فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي، الخميس، رسوماً جمركية قد تصل إلى 38 بالمائة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية، متهمةً بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مُصنّعي هذه الآليات.
وسيبدأ الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10 بالمائة مطبقة أصلاً على السيارات الصينية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وأمام المفوضية مهلة 4 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، ما يترك الباب مفتوحاً أمام حوار محتمل مع بكين.