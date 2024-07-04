رسوم 48% وقرار نهائي مرتقب.. أوروبا تعلن "الحرب على السيارات الكهربائية الصينية"

فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي، الخميس، رسوماً جمركية قد تصل إلى 38 بالمائة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية، متهمةً بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مُصنّعي هذه الآليات.