نهب 17 ألف طن من مساعدات برنامج الأغذية العالمي في السودان منذ اندلاع المعارك

وتابع "قدرنا أن نحو 17 ألف طن تعرّضت للنهب، بعضها في مستودعاتنا والبعض الآخر من شاحنات؛ هذا يعادل ما بين 13 إلى 14 مليون دولار، في صورة كلفة الطعام فحسب، نتلقى كل يوم تقريباً تقارير عن عمليات نهب أخرى".