ضربة صاروخية روسية تقتل 17 أوكرانيًّا وتصيب 60

وأوضحت خدمة الطوارئ الأوكرانية، في بيان، أنه وفق آخر المعلومات قُتل 17 شخصًا، توفي اثنان منهم في المستشفى متأثرين بجروحهما؛ وفقًا لـ"فرانس برس".