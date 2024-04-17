ضربة صاروخية روسية تقتل 17 أوكرانيًّا وتصيب 60

قُتل 17 شخصًا على الأقلّ، وأُصيب أكثرُ من 60 آخرين بجروح؛ جرّاء ضربة صاروخية روسية، اليوم "الأربعاء"، على مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا.
وأوضحت خدمة الطوارئ الأوكرانية، في بيان، أنه وفق آخر المعلومات قُتل 17 شخصًا، توفي اثنان منهم في المستشفى متأثرين بجروحهما؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت: أن 60 شخصًا آخرين بينهم ثلاثة أطفال أصيبوا بجروح، ولا تزال فرق الإغاثة تواصل عمليات الإنقاذ.
من جهتها بيّنت وزارة الداخلية أن الضربات التي نفذت بثلاثة صواريخ، أدّت لتضرُّر بنى تحتية اجتماعية، ومؤسسة تعليمية، ومستشفى، وستة عشر مبنى سكنيًّا.
وأظهرت صورٌ نشرتها السلطات من مواقع أصابتها الصواريخ، انتشارَ بقع الدم.