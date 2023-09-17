الاتحاد الأوروبي يدعو إيرانَ إلى إعادة النظر في منع مفتّشي "الطاقة الذرية"

وجاء التحرُّك الإيراني ردًّا على دعوة قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، لطهران؛ للتعاون فورًا مع الوكالة في قضايا بينها تفسير سبب وجود آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.