"عمو قاعدين بطخوا علينا".. العثور على جثامين الطفلة هند و5 من أفراد عائلتها والمسعفَيْن

وحادثة استهداف هند وأفراد من عائلتها هزّت العالم؛ فمناشدات للعثور عليها لم تتوقف بعد انقطاع أخبارها تمامًا مع مسعفَي الهلال الأحمر الفلسطيني "يوسف زينو، وأحمد المدهون"، اللذين خرجا لإنقاذها؛ حيث جرى توثيق جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحقهم عبر نشر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلًا صوتيًّا يسمع فيه صوت الطفلة ليان وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف بما يدور حولها، وتقول: "عمو قاعدين بطخوا علينا، الدبابة جنبنا، إحنا بالسيارة وجنبنا الدبابة"، وبعد ذلك سمع صوت إطلاق وابل من الرصاص بينما كانت ليان تصرخ، لينقطع الاتصال معها بعد ذلك.