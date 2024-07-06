مصدر: "حماس" توافق على بدْء محادثات الأسرى وتتخلّى عن مطلب إلزام إسرائيل بوقف الحرب

من جانبه بيّن مسؤول فلسطيني مقرب من جهود السلام التي تتوسّط فيها جهات دولية؛ أن المقترح يمكن أن يؤدّي إلى اتفاق إطاري إذا تبنّته إسرائيل وسينهي الحرب التي استمرت تسعة أشهر بين إسرائيل و"حماس" في غزة.

من جهته ذكر مصدر في الفريق التفاوضي الإسرائيلي، متحدثًا شريطة عدم الكشف عن هويته، أن هناك الآن فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق. وكان ذلك على النقيض من حالات سابقة في الحرب التي استمرّت تسعة أشهر في غزة، عندما قالت إسرائيل: إن الشروط التي وضعتها "حماس" غير مقبولة.