"النقطة الساخنة".. روسيا تصعد ضرباتها على ماريينكا شرقي أوكرانيا

وأعلنت روسيا، الخميس، أن قواتها سيطرت على بوبيدا. بعد سقوط أفدييفكا تتقدم القوات الروسية غربًا وترغم القوات الأوكرانية على مزيد من التراجع من بلدة دونيستك التي يسيطر الانفصاليون على جزء كبير منها.