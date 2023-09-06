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هذا ما حدث بالفعل.. "تقييم حوادث اليمن" يفنّد عددًا من الادعاءات من الجهات والمنظمات العالمية

أثبت صحة الإجراءات من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية