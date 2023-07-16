"فاغنر" تتولى مهمة أمنية جديدة بالقارة الإفريقية بعد "التمرد الفاشل" في روسيا

وفي التفاصيل، قالت "رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي" على تطبيق "تلغرام": "وصلت طائرة أخرى إلى بانغي، تحمل مُدرِّبين؛ للعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى. يستمر التناوب المخطط له. ينضم مئات من المحترفين ذوي الخبرة من شركة فاغنر إلى الفريق العامل في جمهورية إفريقيا الوسطى".