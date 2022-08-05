غارات على غزة وقتل قيادي بالجهاد.. عملية لإسرائيل تسميها "الفجر الصادق"!

نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ضربات على قطاع غزة، استهدفت مواقع لحركة الجهاد.
وقال جيش الاحتلال في بيان: "نُغير الآن على قطاع غزة. تم الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية".
كما أكد متحدث باسمه، اغتيال تيسير الجعبري، وهو قيادي بارز في حركة الجهاد بغزة.
وأطلقت إسرائيل عملية عسكرية هي الأحدث ضد حركة الجهاد الإسلامي في القطاع، وقال المتحدث باسم جيشها إن عملية (الفجر الصادق) استهدفت خليتين لإطلاق صواريخ مضادة للدروع كانت في طريقها لتنفيذ عملية.
بدورها، أعلنت الحركة في بيان مقتل تيسير الجعبري، أحد قادة جناحها العسكري، في غارة جوية إسرائيلية.
ووفق وزارة الصحة في غزة، قُتل 8 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ 5 أعوام، في الغارات الإسرائيلية، وقال متحدث باسم الوزارة إنه تم إعلان حالة الطوارئ.
فيما أظهرت لقطات تلفزيونية دخاناً أسود يتصاعد من سطح مبنى في القطاع المكتظ بالسكان.
وقال شهود عيان ومصادر أمنية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت صاروخاً على الأقل على شقة سكنية في برج سكني وسط حي الرمال غرب مدينة غزة.
من جانبها، ذكرت مصادر، أن إسرائيل أبلغت القاهرة أن العملية في غزة محدودة، مشيرة إلى أن مصر طلبت من تل أبيب وقف الاستفزازات في القطاع، بحسب "العربية".
جاءت الضربات بعد أن ألقت إسرائيل القبض على بسام السعدي، القيادي البارز في حركة الجهاد، خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية في وقت سابق هذا الأسبوع.
وبعد ذلك أغلقت إسرائيل جميع معابر غزة وبعض الطرق المجاورة.