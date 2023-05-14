نتائج أولية: "العدالة والتنمية" في الصدارة بالانتخابات البرلمانية التركية

أغلقت محطات الاقتراع في تركيا، مساء الأحد، أبوابها بعد يوم طويل من التصويت الذي شهد إقبالاً كبيرًا، وعلى الفور بدأت عملية فرز الأصوات، في الانتخابات التي تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ البلاد.