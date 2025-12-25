مصرف سوريا المركزي يحدد 1 يناير 2026 موعدًا لإطلاق العملة الجديدة

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، تحديد الأول من يناير 2026 موعدًا رسميًا لإطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكدًا أن العملية ستكون منظمة وسلسة، مع شرح واضح وشفاف لآليات التنفيذ.
وأوضح الحصرية في بيان صادر اليوم، أن المرسوم الرئاسي رقم 293 لعام 2025، المتعلق بإصدار العملة الجديدة، يمثل محطة وطنية مفصلية تؤسس لمرحلة اقتصادية ونقدية جديدة في البلاد، مشيرًا إلى أن المرسوم منح المصرف الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل ومراكز التبديل بما يضمن سهولة الإجراءات وجودة التنفيذ.
وأشار إلى أن التعليمات التنفيذية المنظمة لعملية الاستبدال ستصدر بقرار من حاكم المصرف، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وخدمة المواطنين في جميع المناطق، مضيفًا أن تفاصيل العملية ستُعرض بشكل وافٍ خلال مؤتمر صحفي مخصص، لتعزيز الشفافية وبناء الثقة مع المواطنين.
وأكد الحصرية أن مصرف سوريا المركزي سيواصل العمل خلال الفترة من 25 إلى 27 ديسمبر الجاري، لمتابعة التحضيرات واستكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية.
واعتبر الحصرية أن العملة السورية الجديدة تمثل رمزًا للسيادة المالية بعد التحرير، وخطوة وطنية نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والنهوض الاقتصادي، تُبنى بتعاون الجميع وتحت إدارة المصرف المركزي.
وكان المصرف قد أعلن في 18 ديسمبر الجاري، أنه سيكشف عن تفاصيل العملة الجديدة فور اكتمال الترتيبات، مؤكّدًا أن جميع التعاملات المصرفية تسير كالمعتاد دون تأثير على الخدمات المقدّمة للمواطنين والمستثمرين.