مصرف سوريا المركزي يحدد 1 يناير 2026 موعدًا لإطلاق العملة الجديدة

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، تحديد الأول من يناير 2026 موعدًا رسميًا لإطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكدًا أن العملية ستكون منظمة وسلسة، مع شرح واضح وشفاف لآليات التنفيذ.