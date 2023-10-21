"الصحة الفلسطينية" تناشد المجتمع الدولي التدخل قبل وقوع مجزرة في مستشفى القدس

ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان، التدخل وحماية مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر من القصف الذي تهدد به سلطات الاحتلال.
وقالت -حسبما نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"-: إن على المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان، حتى لا تتكرر مجزرة مستشفى المعمداني مرة أخرى، مبينةً أن جمعية الهلال الأحمر تلقت تهديداً من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى بوصفه مكاناً آمناً.