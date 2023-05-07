روسيا تعلن التصدي لغارة أوكرانية بـ10 "مسيرات" على القرم

وذكر "رازوجاييف" في رسالة عبر "تلجرام"، أن "أوكرانيا أطلقت أكثر من عشر طائرات مسيّرة، وأن اثنتين منها أُسقطتا فوق البحر، وأن أخرى سقطت في غابة بعد فقدان السيطرة عليها".