روسيا تعلن التصدي لغارة أوكرانية بـ10 "مسيرات" على القرم

أعلنت الإدارة الروسية في شبه جزيرة القرم، اليوم (الأحد)، أنها صدت خلال الليل لغارات شنتها عشر طائرات مسيرة أوكرانية على مدينة سيفاستوبول.
وقال حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازوجاييف": "خلال الليل، صدت الدفاعات الجوية ووحدات الحرب الإلكترونية هجوماً جديداً على سيفاستوبول"، الميناء الرئيسي للأسطول الروسي في البحر الأسود، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكر "رازوجاييف" في رسالة عبر "تلجرام"، أن "أوكرانيا أطلقت أكثر من عشر طائرات مسيّرة، وأن اثنتين منها أُسقطتا فوق البحر، وأن أخرى سقطت في غابة بعد فقدان السيطرة عليها".
وأشار إلى أنه "لم تتضرر أي من البنى التحتية في المدينة".
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أمس أنها أسقطت صاروخًا بالستيًا أوكرانيًا فوق شبه جزيرة القرم.