مصر.. انتشال 15 جثة و8 ناجيات في حادث "معدية أبو غالب" والبحث يتواصل

كشفت مصادر طبية مصرية، عن ارتفاع عدد ضحايا غرق "سيارة" في معدية أبو غالب بين محافظتي المنوفية والجيزة إلى 15 حالة وفاة؛ حيث تم انتشالهم، إضافة إلى إخراج 8 ناجيات؛ فيما يجري البحث عن أخريات في محيط الحادث.