مصر.. انتشال 15 جثة و8 ناجيات في حادث "معدية أبو غالب" والبحث يتواصل

كشفت مصادر طبية مصرية، عن ارتفاع عدد ضحايا غرق "سيارة" في معدية أبو غالب بين محافظتي المنوفية والجيزة إلى 15 حالة وفاة؛ حيث تم انتشالهم، إضافة إلى إخراج 8 ناجيات؛ فيما يجري البحث عن أخريات في محيط الحادث.
وأكدت وزارة الصحة المصرية، أن 8 سيارات تمركزت في موقع البلاغ، ولا تزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية ويجري المتابعة.
وكانت تقارير أولية قد أفادت بغرق "ميكروباص" في نهر النيل بمصر بين محافظتي المنوفية والجيزة.
وقع الحادث -وفق "سكاي نيوز عربية"- بعدما سقطت مركبة من نوع "ميكروباص" تحمل عددًا من العاملات بالزراعة من معدية أبو غالب في نهر النيل.
وقال شهود عيان: إن السيارة كان يستقلها عدد من الفتيات العاملات اللاتي ينتقلن يوميًّا إلى البر الثاني من نهر النيل للعمل في شركة تصدير زراعية.
وأضافوا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ 6 فتيات من مستقلي السيارة، وما زالت الباقيات في المياه؛ حيث تم الاستعانة بالصيادين من أهالي المنطقة للبحث عنهن مع وصول فِرَق الإنقاذ النهري.
وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإنقاذ النهري والإسعاف، لانتشال الفتيات والسيارة، قبل أن تجرفهم المياه لمكان بعيد.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الحادث وقع في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ويجري التنسيق مع أمن الجيزة لإكمال عمليات البحث عن ناجين أو غرقى.