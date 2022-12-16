الأردن.. مقتل عقيد شرطة برصاص مسلحين في محافظة معان

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بتراء) عن مديرية الأمن العام، نعيها "العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح؛ نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرُّضه للإصابة بعيارٍ ناري في منطقة الرأس في أثناء تعامله مع أعمال شغبٍ كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في الأردن".