الشرطة الألمانية تعتقل شخصًا بعد هجوم بسكين أدى لمقتل 3 أشخاص

قالت الشرطة الألمانية، السبت، إنها اعتقلت شخصًا أثناء بحثها عن مهاجم مجهول الهوية بعد ساعات من قتله ثلاثة أشخاص وإصابته ثمانية آخرين في هجوم بسكين خلال احتفال بمدينة زولينغن بغرب البلاد.
وأوضحت أنه "يتم استجواب المصابين والشهود حاليًا. والشرطة تبحث عن الجاني بواسطة فريق كبير"؛ وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية".
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس عبر منصة "إكس": "يجب إلقاء القبض على مرتكب هذه الجريمة بسرعة ومعاقبته بأقصى حد يسمح به القانون".
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في منشور على المنصة نفسها: "تبذل سلطاتنا الأمنية كل ما في وسعها للإمساك بالجاني والتحقيق في خلفية الهجوم".
ووقع الهجوم في ساحة سوق فرونهوف؛ حيث تجمع الناس للاستماع لعزف فِرَق موسيقية خلال احتفال بمناسبة ذكرى مرور 650 عامًا على تأسيس مدينة زولينغن بولاية نورد راين فستفاليا المتاخمة للحدود مع هولندا.