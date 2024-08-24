الشرطة الألمانية تعتقل شخصًا بعد هجوم بسكين أدى لمقتل 3 أشخاص

قالت الشرطة الألمانية، السبت، إنها اعتقلت شخصًا أثناء بحثها عن مهاجم مجهول الهوية بعد ساعات من قتله ثلاثة أشخاص وإصابته ثمانية آخرين في هجوم بسكين خلال احتفال بمدينة زولينغن بغرب البلاد.